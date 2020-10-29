Рэшфорд — шестой автор хет-трика «МЮ» в Лиге чемпионов
03:27
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил три гола в ворота «Лейпцига» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (5:0). Как сообщает пресс-служба УЕФА, он стал шестым автором хет-трика в составе манкунианцев в главном еврокубковом турнире.
Ранее по три гола в одном матче в Лиге чемпионов в футболке «Манчестер Юнайтед» забивали Энди Коул, Руд ван Нистелрой, Уэйн Руни, Майкл Оуэн и Робин ван Перси.
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