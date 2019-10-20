Рэмси успеет восстановиться к матчу с «Локомотивом»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси, скорее всего, сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива», сообщает Tuttosport.

Хавбек получил повреждение, из-за которого пропускал матчи сборной Уэльса в отборе Евро-2020. Однако он уже приступил к тренировкам и должен успеть набрать кондиции ко встрече с москвичами.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится в Турине 22 октября.

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