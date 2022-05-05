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«Реал» — «Манчестер Сити»: Бензема с пенальти забил третий гол мадридцев

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал» увеличил преимущество в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Игра проходит в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

В начале дополнительного времени в ворота гостей был назначен одиннадцатиметровый за фол со стороны Рубена Диаша. Реализовал пенальти форвард Карим Бензема. Счет в игре стал 3:1.

Общий счет в паре «Реал» — «Манчестер Сити» по сумме двух встреч — 5:4. Победитель выйдет в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Карим Бензема
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