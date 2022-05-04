Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

4 мая, 23:54

Форвард «Реала» Родригу забил два гола за 2 минуты и перевел в овертайм ответный матч против «Манчестер Сити»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 мая. Мадрид. «Реал» — «Манчестер Сити».
Фото AFP

«Реал» перевел в овертайм ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Форвард мадридцев Родригу отличился на 90-й и 90+2-й минутах. Теперь общий счет по сумме двух встреч стал 5:5.

«Реал» и «Манчестер Сити» проведут два дополнительных тайма по 15 минут. В случае, если команды не определят победителя по сумме двух встреч за это время, будет проведена серия пенальти.

Победитель пары «Реал» — «Манчестер Сити» сыграет против «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

Лига чемпионов. 1/2 финала
04 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Манчестер Сити

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
1
5
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
В «Спартаке» опять пожар - говорят об увольнении Ваноли ради интересов футбольного агента. Что опять происходит у красно-белых
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
«Реал» — «Манчестер Сити»: видео голов матча Лиги чемпионов
«Реал» — «Манчестер Сити»: Бензема с пенальти забил третий гол мадридцев
«Реал» — «Манчестер Сити»: Махрез открыл счет
«Реал» — «Манчестер Сити»: Винисиус не забил в пустые ворота
«Реал» — «Манчестер Сити»: команды не забили голов в первом тайме, Модрич и Ляпорт устроили потасовку
Надаль на пресс-конференции после матча сказал, что спешит на матч «Реал» — «Манчестер Сити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Манчестер Сити»: Махрез открыл счет

«Реал» — «Манчестер Сити»: Бензема с пенальти забил третий гол мадридцев
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости