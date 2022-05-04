Форвард «Реала» Родригу забил два гола за 2 минуты и перевел в овертайм ответный матч против «Манчестер Сити»

«Реал» перевел в овертайм ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Форвард мадридцев Родригу отличился на 90-й и 90+2-й минутах. Теперь общий счет по сумме двух встреч стал 5:5.

«Реал» и «Манчестер Сити» проведут два дополнительных тайма по 15 минут. В случае, если команды не определят победителя по сумме двух встреч за это время, будет проведена серия пенальти.

Победитель пары «Реал» — «Манчестер Сити» сыграет против «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).