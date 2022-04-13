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Альбиоль признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Вильярреал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1). После игры ему вручили памятный приз.

«Он продемонстрировал отличные лидерские качества на поле — настоящий пример для подражания. Он был очень силен в воздухе и в ситуациях один на один. Он умело читал игру», — отметил технический наблюдатель УЕФА

По итогам двух игр «Вильярреал» прошел в полуфинал Лиги чемпионов (общий счет 2:1), где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Вильярреал

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ФК Вильярреал
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