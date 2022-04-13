Альбиоль признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Вильярреал»

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1). После игры ему вручили памятный приз.

«Он продемонстрировал отличные лидерские качества на поле — настоящий пример для подражания. Он был очень силен в воздухе и в ситуациях один на один. Он умело читал игру», — отметил технический наблюдатель УЕФА

По итогам двух игр «Вильярреал» прошел в полуфинал Лиги чемпионов (общий счет 2:1), где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).