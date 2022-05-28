Полиция заблокировала стадион «Стад де Франс», закрыв все входы и выходы

Полиция заблокировала стадион «Стад де Франс», закрыв все входы и выходы из вестибюля, сообщает L'Equipe.

Также стало известно, что начались массовые беспорядки в фан-зоне «Ливерпуля» в городе.

Применение слезоточивого газа продолжается за пределами стадиона. Основная проблема с заходом на стадион болельщиков связана со сбоем QR-кодов на билетах.

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» должен был начаться в 22.00 (мск). Однако из-за беспорядков стартовый свисток прозвучал на 37 минут позже.