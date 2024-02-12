«РБ Лейпциг» сыграет против «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 13 февраля. Матч состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге, Германия. Стартовый свисток боснийского судьи Ирфана Пельто прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события встречи «РБ Лейпциг» — «Реал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию матча Лиги чемпионов в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также на сайте matchtv.ru. Также за игрой можно следить на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Из группы в Лиге чемпионов «Реал» вышел с первого места, добыв шесть побед из шести и пробились в плей-офф без потерь очков. «Лейпциг» занял второе место в своем квартете, уступив «Манчестер Сити» (1:3 и 2:3).

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