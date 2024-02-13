Гвардиола уверен, что «Манчестер Сити» способен вновь выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что его команда способна вновь выиграть Лигу чемпионов.

«Когда я пришел в клуб восемь лет назад, то думал: «Возможно, Лига чемпионов — это слишком для нас». Теперь все в команде верят, что мы способны выиграть этот турнир. Это лучшее наследие для клуба», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардиолы.

Также специалист поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Копенгагена».

«Я бы сказал, что наш соперник голоден, свеж и хочет конкурировать. У «Копенгагена» было много времени, чтобы подготовиться. Надеюсь, мы тоже покажем достойный уровень», — добавил Гвардиола.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» состоится 13 февраля и начнется в 23.00 (мск). Ответная игра пройдет 6 марта.