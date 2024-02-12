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12 февраля, 21:00

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

«Копенгаген» сыграет с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов 13 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эрлин Холанн, игрок «Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Копенгаген» на своем поле примет «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 во вторник, 13 февраля. Матч пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события встречи «Копенгаген» — «Манчестер Сити» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также за игрой можно следить на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Лига чемпионов. 1/8 финала
13 февр, 23:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
Манчестер Сити

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Сити
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