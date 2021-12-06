Рамос пропустит матч Лиги чемпионов против «Брюгге»
16:32
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге». Он продолжит набирать форму по индивидуальной программе, сообщает L'Equipe.
35-летний футболист из-за повреждения смог дебютировать за парижан лишь в 15-м туре лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1). Он провел на поле все 90 минут.
Контракт с Рамосом был подписан до 2023 года.
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