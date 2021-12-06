Рамос пропустит матч Лиги чемпионов против «Брюгге»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге». Он продолжит набирать форму по индивидуальной программе, сообщает L'Equipe.

35-летний футболист из-за повреждения смог дебютировать за парижан лишь в 15-м туре лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1). Он провел на поле все 90 минут.

Контракт с Рамосом был подписан до 2023 года.