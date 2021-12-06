Защитники «Атлетико» Хименес и Савич пропустят матч Лиги чемпионов с «Порту»

Защитники «Атлетико» Хосе Хименес и Стефан Савич пропустят матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту», сообщает Diario Sport.

Главный тренер мадридской команды Диего Симеоне сообщил, что 26-летний уругваец не успел восстановиться после мышечной травмы, полученной во встрече 15-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (4:1). А 30-летний черногорец, также получивший мышечное повреждения в игре 16-го тура с «Мальоркой», будет принимать участие в реабилитационных тренировках и проходить физиотерапевтические процедуры.

Матч «Порту» — «Атлетико» состоится 7 декабря на стадионе «Драгау» в Португалии. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» набрал четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице группы B. «Порту» с пятью баллами располагается на второй позиции.