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«Удалите». Лига чемпионов вспомнила про поражение «Спартака» от «Ливерпуля» со счетом 0:7

16:30
Мохамед Салах забивает в ворота «Спартака». Фото Getty Images
Мохамед Салах забивает в ворота «Спартака». Фото Getty Images
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Пресс-служба УЕФА на официальной странице в Twitter опубликовала видеообзор матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18 между «Ливерпулем» и «Спартаком» (7:0).

Пресс-служба московского клуба отреагировала на запись, опубликовав картинку с подписью «удалите».

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Англии. В составе хозяев забивали Филиппе Коутинью (хет-трик), Садио Мане (дубль), Роберту Фирмину и Мохамед Салах.

В результате поражение «Спартак» занял третье место в группе и попал в плей-офф Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_eng/status/1467839150195818500

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Карен Саркисян все материалы автора

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