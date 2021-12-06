«Удалите». Лига чемпионов вспомнила про поражение «Спартака» от «Ливерпуля» со счетом 0:7
16:30
Пресс-служба УЕФА на официальной странице в Twitter опубликовала видеообзор матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18 между «Ливерпулем» и «Спартаком» (7:0).
Пресс-служба московского клуба отреагировала на запись, опубликовав картинку с подписью «удалите».
Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Англии. В составе хозяев забивали Филиппе Коутинью (хет-трик), Садио Мане (дубль), Роберту Фирмину и Мохамед Салах.
В результате поражение «Спартак» занял третье место в группе и попал в плей-офф Лиги Европы.
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