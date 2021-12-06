«Удалите». Лига чемпионов вспомнила про поражение «Спартака» от «Ливерпуля» со счетом 0:7

Пресс-служба УЕФА на официальной странице в Twitter опубликовала видеообзор матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18 между «Ливерпулем» и «Спартаком» (7:0).

Пресс-служба московского клуба отреагировала на запись, опубликовав картинку с подписью «удалите».

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Англии. В составе хозяев забивали Филиппе Коутинью (хет-трик), Садио Мане (дубль), Роберту Фирмину и Мохамед Салах.

В результате поражение «Спартак» занял третье место в группе и попал в плей-офф Лиги Европы.