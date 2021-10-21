Ракицкий объяснил, почему «Зенит» проиграл «Ювентусу»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий после поражения от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов отметил, что игра получилась динамичной. Также он

«Вроде концентрация была, все было. Мы не боялись играть, даже некоторое время доминировали над «Ювентусом». У нас были моменты, но это футбол. Мы не забили, а у «Ювентуса» во втором тайме один полумомент и забили гол. Хорошая подача и хорошо пробил.

Хорошая игра, динамичная. Считаю, что сегодня всем понравилось, как играли «Зенит» и «Ювентус»: никто не отбивался, пытались контролировать, содержательная игра была, но не забили.

Для нас сегодня был большой праздник. Бьемся в чемпионате за то, что бы играть в таких матчах. Мы сегодня не переживали, хотели показать болельщикам, что можем и хотим играть в красивый футбол. Надо забивать голы", — сказал Ракицкий в эфире «Матч ТВ».