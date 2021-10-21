Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Ракицкий объяснил, почему «Зенит» проиграл «Ювентусу»

00:11

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий после поражения от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов отметил, что игра получилась динамичной. Также он

«Вроде концентрация была, все было. Мы не боялись играть, даже некоторое время доминировали над «Ювентусом». У нас были моменты, но это футбол. Мы не забили, а у «Ювентуса» во втором тайме один полумомент и забили гол. Хорошая подача и хорошо пробил.

Хорошая игра, динамичная. Считаю, что сегодня всем понравилось, как играли «Зенит» и «Ювентус»: никто не отбивался, пытались контролировать, содержательная игра была, но не забили.

Для нас сегодня был большой праздник. Бьемся в чемпионате за то, что бы играть в таких матчах. Мы сегодня не переживали, хотели показать болельщикам, что можем и хотим играть в красивый футбол. Надо забивать голы", — сказал Ракицкий в эфире «Матч ТВ».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Допинг у олимпийского чемпиона Мусэрского: бомба или трагичная случайность?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
2
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры