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Боярский — о поражении «Зенита»: «Нельзя сказать, что «Ювентус» на голову выше. Команды были равны»

Михаил Боярский похвалил «Зенит» после матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Игра очень хорошая. Зенитовцы молодцы, несмотря на результат, — сказал Боярский «СЭ». — Результат сравним с матчем «Спартака». Мне нравится, в каком состоянии находится команда, как работает Семак, как отважно играют футболисты. Мне все очень симпатично. «Ювентус» — великолепная команда, споров нет. Но не боги горшки обжигают, и у них могут быть проблемы. Нельзя сказать, что «Ювентус» был на голову выше, команды были равны по силам. Да, поражение налицо, но никто не смеет говорить плохие слова в адрес «Зенита» после этого матча».

Также Боярский считает, что «Зениту» важно сосредоточиться на предстоящем матче против «Спартака».

«Если «Зенит» будет играть со «Спартаком» так же, как сегодня, то должен победить. 24-го числа будет гораздо более интересный матч, чем все остальное. Думаю, что с такой игрой «Спартак» не соперник «Зениту». Странная вещь — чем лучше команда играет против «Зенита», тем лучше он играет. «Спартак» идеальный соперник, чтобы прервать серию поражений из трех матчей», — добавил Боярский.

«Ювентус набрал 9 очков и лидирует в группе Н. У «Зенита» три очка и третье место. В параллельной игре «Челси» разгромил «Мальме» — 4:0. Английский клуб набрал 6 очков и идет вторым, у чемпиона Швеции 0 очков и последнее место.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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