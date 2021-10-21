Петржела — о поражении «Ювентусу»: «В ответном матче «Зенит» тоже ничего не сможет сделать»
Властимил Петржела не верил, что «Зенит» победит «Ювентус» в Лиге чемпионов
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Пропустили в конце игры, к сожалению. Жалко, — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Но в принципе «Зенит» играл от обороны. Не верил, что питерцы смогут победить. Да и в ответном матче они ничего не сделают против «Ювентуса». Итальянцы сильнее, чем «Зенит». Клубу остается только победить еще раз «Мальме», и в своей группе он закончит выступление на третьем месте».
После поражения «Зенит» сохранил третью позицию в группе с 3 очками в активе. Ближайший матч в Лиге чемпионов команда проведет на выезде против «Ювентуса» 2 ноября.
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