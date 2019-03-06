Радость Овермарса и ван дер Сара. Фото

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс и исполнительный директор клуба Эдвин ван дер Сар бурно отпраздновали победу над "Реалом"​ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1). Голландская команда вышла в четвертьфинал, несмотря на поражение в первой встрече.

"Марк Овермарс и Эдвин ван дер Сар. А ведь они тоже обыгрывали "Реал" на "Бернабеу", только в 95-м!" – говорится в сообщении на странице Лиги чемпионов в Твиттере.