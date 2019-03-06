Радость Овермарса и ван дер Сара. Фото

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс и исполнительный директор клуба Эдвин ван дер Сар бурно отпраздновали победу над "Реалом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1). Голландская команда вышла в четвертьфинал, несмотря на поражение в первой встрече.
"Марк Овермарс и Эдвин ван дер Сар. А ведь они тоже обыгрывали "Реал" на "Бернабеу", только в 95-м!" – говорится в сообщении на странице Лиги чемпионов в Твиттере.
⚪️🔴⚪️ Марк Овермарс и Эдвин ван дер Сар 😀😀😀– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 5 марта 2019 г.
А ведь они тоже обыгрывали "Реал" на "Бернабеу", только в 95-м! 💪#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/09gGmePOwY
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