03:15 | Футбол — Лига чемпионов

Радость Овермарса и ван дер Сара. Фото

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Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс и исполнительный директор клуба Эдвин ван дер Сар бурно отпраздновали победу над "Реалом"​ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1). Голландская команда вышла в четвертьфинал, несмотря на поражение в первой встрече.

"Марк Овермарс и Эдвин ван дер Сар. А ведь они тоже обыгрывали "Реал" на "Бернабеу", только в 95-м!" – говорится в сообщении на странице Лиги чемпионов в Твиттере.

Реал - Аякс
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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