Радимов: «Смешно называть «Зенит» фаворитом в матче против победителя Лиги чемпионов»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси».

У «Челси» столько футболистов в составе, что наоборот те, кто выйдут на поле, будут еще больше доказывать. Это лучший клуб Европы. Будет непросто. Наверно, смешно называть «Зенит» фаворитом в матче против победителя Лиги чемпионов. Этот турнир — показатель того, что ты умеешь, тем более при своих трибунах футболисты «Зенита» должны показать все на, что способны», — приводит слова Радимова Betonmobile.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря в 20.45 по московскому времени.