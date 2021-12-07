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Радимов: «Смешно называть «Зенит» фаворитом в матче против победителя Лиги чемпионов»

18:07
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси».

У «Челси» столько футболистов в составе, что наоборот те, кто выйдут на поле, будут еще больше доказывать. Это лучший клуб Европы. Будет непросто. Наверно, смешно называть «Зенит» фаворитом в матче против победителя Лиги чемпионов. Этот турнир — показатель того, что ты умеешь, тем более при своих трибунах футболисты «Зенита» должны показать все на, что способны», — приводит слова Радимова Betonmobile.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря в 20.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/radimov-smeshno-nazyivat-zenit-favoritom-v-matche-s-chelsi

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Екатерина Савостина все материалы автора

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