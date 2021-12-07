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Юрий Лоза: «Зенит» будет играть с «Челси», которому нужно отбыть номер»

16:30

Российский певец Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси».

«Челси» вопросы в Лиге чемпионов решил. В холодную Россию приедет третий состав. Они будут бояться получить травмы, беречь ноги. Когда люди играют в прогулочный футбол, никто не будет идти в стык. Зачем им рисковать и получать травмы, если у них впереди будут календарные матчи? «Зенит» будет играть не с тем «Челси», которому надо решить задачу в турнире, а которому нужно отбыть номер", — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Лоза предположил, что «Челси» не будет рисковать своими футболистами.

«Зенит» может рассказывать что угодно про свои амбиции. Те денежные потери, которые они понесут в случае поражения, не столь критичны, как потеря нескольких футболистов из-за травм. Это стоит больше, чем не получить премиальные за победу. «Челси» не станет рисковать своими футболистами", — добавил Лоза.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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