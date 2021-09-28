«Шахтер» и «Интер» в третий раз подряд сыграли 0:0
21:56
«Шахтер» завершил вничью (0:0) матч Лиги чемпионов против «Интера». Команды сыграли с таким счетом в третий раз подряд.
В прошлом сезоне эти команды также играли в одной группе Лиги чемпионов. Оба матча завершились нулевой ничьей.
Обе команды набрали по одному очку. «Интер» занимает третье место, а «Шахтер» — четвертое.
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