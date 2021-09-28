Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Шахтер» и «Интер» в третий раз подряд сыграли 0:0

21:56
Теги:

«Шахтер» завершил вничью (0:0) матч Лиги чемпионов против «Интера». Команды сыграли с таким счетом в третий раз подряд.

В прошлом сезоне эти команды также играли в одной группе Лиги чемпионов. Оба матча завершились нулевой ничьей.

Обе команды набрали по одному очку. «Интер» занимает третье место, а «Шахтер» — четвертое.

Шахтер Д — Интер

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Форвард «Аякса» Алле установил новый рекорд Лиги чемпионов.
«Милан» — «Атлетико»: где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Месси выйдет в стартовом составе
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры