«Шахтер» и «Интер» в третий раз подряд сыграли 0:0

«Шахтер» завершил вничью (0:0) матч Лиги чемпионов против «Интера». Команды сыграли с таким счетом в третий раз подряд.

В прошлом сезоне эти команды также играли в одной группе Лиги чемпионов. Оба матча завершились нулевой ничьей.

Обе команды набрали по одному очку. «Интер» занимает третье место, а «Шахтер» — четвертое.