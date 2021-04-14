Пулишич прокомментировал выход «Челси» в полуфинал Лиги чемпионов

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мы очень спокойны, у нас великолепная команда. Мы с нетерпением ждем, кто попадется нам в полуфинале. Мы собираемся попробовать выиграть Лигу чемпионов», — приводит официальный сайт УЕФА слова Пулишича.

В полуфинале «Челси» встретится с победителем пары «Ливерпуль» — «Реал». В первом матче победу со счетом 1:3 одержали мадридцы, ответный матч состоится в Англии сегодня, 14 апреля (начало — в 22.00 мск).