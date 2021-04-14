Пулишич прокомментировал выход «Челси» в полуфинал Лиги чемпионов
07:39
Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.
«Мы очень спокойны, у нас великолепная команда. Мы с нетерпением ждем, кто попадется нам в полуфинале. Мы собираемся попробовать выиграть Лигу чемпионов», — приводит официальный сайт УЕФА слова Пулишича.
В полуфинале «Челси» встретится с победителем пары «Ливерпуль» — «Реал». В первом матче победу со счетом 1:3 одержали мадридцы, ответный матч состоится в Англии сегодня, 14 апреля (начало — в 22.00 мск).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029493--chelsea-vs-porto/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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