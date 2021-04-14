Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Пулишич прокомментировал выход «Челси» в полуфинал Лиги чемпионов

07:39
Теги:

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мы очень спокойны, у нас великолепная команда. Мы с нетерпением ждем, кто попадется нам в полуфинале. Мы собираемся попробовать выиграть Лигу чемпионов», — приводит официальный сайт УЕФА слова Пулишича.

В полуфинале «Челси» встретится с победителем пары «Ливерпуль» — «Реал». В первом матче победу со счетом 1:3 одержали мадридцы, ответный матч состоится в Англии сегодня, 14 апреля (начало — в 22.00 мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029493--chelsea-vs-porto/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры