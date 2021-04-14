Неймар эмоционально отреагировал на выход в полуфинал Лиги чемпионов
03:53
«ПСЖ» по сумме двух матчей обыграл «Баварию» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижская команда второй сезон подряд вышла в полуфинал турнира.
Нападающий Неймар эмоционально отреагировал на этот успех. Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала в Twitter фотографии, на которых бразилец держится за голову после финального свистка, а на глазах у него слезы.
Стоит отметить, что Неймар был признан лучшим игроком ответного матча «ПСЖ» — «Бавария» (0:1).
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю