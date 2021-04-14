Неймар эмоционально отреагировал на выход в полуфинал Лиги чемпионов

«ПСЖ» по сумме двух матчей обыграл «Баварию» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижская команда второй сезон подряд вышла в полуфинал турнира.

Нападающий Неймар эмоционально отреагировал на этот успех. Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала в Twitter фотографии, на которых бразилец держится за голову после финального свистка, а на глазах у него слезы.

Стоит отметить, что Неймар был признан лучшим игроком ответного матча «ПСЖ» — «Бавария» (0:1).