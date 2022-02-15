Бекхэм о матче «ПСЖ» — «Реал»: «Буду праздновать каждый гол, кто бы не забил»

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ». Англичанин выступал за обе команды.

«Если мы посмотрим на игроков, на историю обеих команд, на страсть фанатов в двух городах, то увидим, что эта встреча — мечта для любого болельщика. Я даже рад, что не буду присутствовать на стадионе. Для меня было бы очень волнительно вживую наблюдать за матчем двух команд, за которые я выступал. Я предпочитаю смотреть эту игру дома. Буду праздновать каждый гол, кто бы не забил», — приводит слова Бекхэма испанское издание Marca.

Матч «ПСЖ» — «Реал» пройдет сегодня, 15 февраля и начнется в 23:00 мск.