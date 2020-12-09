Пользователи «СЭ» высказались о расистском скандале на матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» с участием арбитра Себастьяна Колцеску. Румынский резервный судья назвал тренера турецкого клуба Пьера Вебо «черным парнем». Обе команды в знак протеста покинули поле.

Встреча будет доиграна сегодня, 9 декабря, начиная с 20.55 по московскому времени. На игру была назначена новая бригада арбитров.

Подборка комментариев читателей «СЭ» к новостям на эту тему:

Генри Форд: «Правильнее было влепить обоим техническое поражение 0:3».

Препод: «Истанбул поступил правильно! А румынский тренер начудил (имеется в виду арбитр — Прим. «СЭ»). Это расизм!»

Patisson: «Надеюсь обе команды-саботажницы будут дисквалифицированы»

Krinf15: «Боже ж мой, а что теперь делать с Черным морем?!»

Dry_Gyn 2.0: «Скоро устроят митинг с требованием переименовать Черногорию».

ТИМУР: «До абсурда уже доходит».

Roma1111111: «Я жду, когда они до шахмат докопаются».

Бульбугук, вождь крас...: «УЕФА обязан впаять технарь 0:3 туркам. Потому что решение о прекращении матча по любой причине принимает судейская бригада и делегат. А никак не команда или обе. Технарь — и все свободны. Строго по закону. Вне зависимости от результатов расследования по обвинению в расизме. Арбитр за свое сам ответит. Котлеты отдельно, мухи отдельно».

dsSP: «Расистов, шовинистов, националистов — наказывать надо жестко. Вплоть до исключения на время из ФИФА, УЕФА. И сборные и клубы. К судьям также, такое же должно быть отношение».

Дон_Румата: «Ба и обе команды поступили по отношению к судье несправедливо и истерично. Это их не красит. По-хорошему бы извиниться. Но вместе с тем, стоит признать, что проблема расизма есть, и это дико наблюдать в ХХI веке в цивилизованном обществе. Неужели мы не усвоили уроки нацизма? Цвет кожи — это не повод ни для гордости, ни для стыда, а только личные качества. Нам надо всем просто уважительно относиться друг к другу».

? Заявление УЕФА: матч «ПСЖ» — «Истанбул» будет доигран в среду с новой бригадой арбитровhttps://t.co/eVCP7KvYux pic.twitter.com/9M0b4eLfu1 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 8, 2020

В центре скандала в Париже: этот арбитр спас чужую жизнь, но хотел остановить свою. Из-за него удалили Писарева и наказали Петреску