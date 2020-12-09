Антидискриминационный совет Румынии отреагировал на то, что матч группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» был прерван. Команды покинули поле в знак протеста: резервный арбитр матча румын Себастьян Колцеску назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо «этот черный парень». «ПСЖ» и «Истанбул» отказались продолжать встречу, пока арбитра не заменят.

«Это расизм без какой-либо возможности оправдания. Четвертый судья мог бы идентифицировать игрока по очень многим другим деталям и проигнорировать цвет его кожи», — говорится в сообщении организации.

Напомним, УЕФА уже сообщил подробности доигровки матча. Игра будет доиграна с момента остановки игры на 13-й минуте и с новой бригадой арбитров. Начало — в 18.55 по местному времени (20.55 по московскому).