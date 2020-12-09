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Президент Турции осудил арбитра, оскорбившего тренера «Истанбула»

06:30
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Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил резервного арбитра матча 6-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул».

8&nbsp;декабря. Париж. &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Истанбул&raquo;. Главный арбитр встречи Овидиу Алин Хацеган остановил встречу после конфликта.Расистский скандал в Париже. «Истанбул» ушел с поля во время матча Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Игра была прервана из-за того, что румынский рефери Себастьян Колцеску назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо «черным». После этого обе команды покинули поле в знак протеста, игра прервана и еще не возобновлена. Футболист стамбульцев Демба Ба начал кричать судьям: Вы никогда не скажете «Этот белый парень». Когда вы упоминаете черного, вы говорите: «Этот черный парень!»

«Я решительно осуждаю расистские высказывания в адрес Пьера Вебо из тренерской команды «Башакшехира» и считаю, что УЕФА предпримет необходимые шаги. Мы безоговорочно против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни», — написал Эрдоган в Twitter.

Напомним, УЕФА уже сообщил подробности доигровки матча. Игра будет доиграна с момента остановки игры на 13-й минуте и с новой бригадой арбитров. Начало — в 18.55 по местному времени (20.55 по московскому).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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