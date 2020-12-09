Президент Турции осудил арбитра, оскорбившего тренера «Истанбула»

Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил резервного арбитра матча 6-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул».

Игра была прервана из-за того, что румынский рефери Себастьян Колцеску назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо «черным». После этого обе команды покинули поле в знак протеста, игра прервана и еще не возобновлена. Футболист стамбульцев Демба Ба начал кричать судьям: Вы никогда не скажете «Этот белый парень». Когда вы упоминаете черного, вы говорите: «Этот черный парень!»

«Я решительно осуждаю расистские высказывания в адрес Пьера Вебо из тренерской команды «Башакшехира» и считаю, что УЕФА предпримет необходимые шаги. Мы безоговорочно против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни», — написал Эрдоган в Twitter.

Напомним, УЕФА уже сообщил подробности доигровки матча. Игра будет доиграна с момента остановки игры на 13-й минуте и с новой бригадой арбитров. Начало — в 18.55 по местному времени (20.55 по московскому).