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«ПСЖ» — «Бавария»: видеотрансляция финального матча Лиги чемпионов

20:00
Кильян Мбаппе. Фото AFP
Кильян Мбаппе. Фото AFP
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Сегодня, 23 августа, состоится финал Лиги чемпионов-2019/20. На стадионе в Лиссабоне встретятся «ПСЖ» и «Бавария». Начнется игра в 22.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Лига чемпионов из-за пандемии коронавируса, начиная с четвертьфиналов, проходит в формате «финала восьми» при пустых трибунах в Лиссабоне. В 1/2 финала оба участника решающего матча разгромили соперников со счетом 3:0: «ПСЖ» победил «Лейпциг», «Бавария» — «Лион».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Бавария», следить за трансляцией также можно на сайте телеканала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Бавария»

ПСЖ — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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