Сегодня, 23 августа, состоится финал Лиги чемпионов-2019/20. На стадионе в Лиссабоне встретятся «ПСЖ» и «Бавария». Начнется игра в 22.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Лига чемпионов из-за пандемии коронавируса, начиная с четвертьфиналов, проходит в формате «финала восьми» при пустых трибунах в Лиссабоне. В 1/2 финала оба участника решающего матча разгромили соперников со счетом 3:0: «ПСЖ» победил «Лейпциг», «Бавария» — «Лион».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Бавария», следить за трансляцией также можно на сайте телеканала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Бавария»