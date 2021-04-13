Во вторник 13 апреля состоятся два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» в Париже сыграет с «Баварией», а «Челси» в Севилье встретится с «Порту». Начало обеих игр — в 22.00 по московскому времени. Сделать ставку на эти встречи можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей.

Разумеется, основное внимание будет приковано к матчу «ПСЖ» и «Баварии». Особенно после того шоу, что команды на прошлой неделе устроили в Мюнхене.

Гости победили со счетом 3:2, однако это ровным счетом ничего не гарантирует, ведь этот результат был во многом достигнут за счет великолепной игры вратаря Кейлора Наваса.

Не должно смущать даже обилие травмированных у «Баварии». В ответном матче за гостей не смогут сыграть Никлас Зюле, Леон Горецка, Люка Эрнандез, Серж Гнабри, Роберт Левандовски, Корентен Толиссо, Дуглас Коста.

Несмотря на все потери, БЕТСИТИ считает фаворитом игры именно мюнхенцев — коэффициент на их победу равен 2.15. Тогда как на успех «ПСЖ» — 3.10, ничья оценивается в 4.20.

Однако победа в гостях со счетом 3:2 — отличная подушка безопасности для парижан, ведь для прохода в следующий раунд «Баварии» нужно побеждать либо 4:3, либо с разницей в два мяча. Так что фаворитом в плане выхода в полуфинал считается «ПСЖ» — коэффициент на это равен 1.38, а на общий успех гостей — 3.20.

Интересно, что в рамках Лиги чемпионов «ПСЖ» выиграл у «Баварии» все три матча на своем поле, причем все три — всухую (2:0, 1:0 и 3:0). Но вряд ли эта серия продолжится, ведь мюнхенцы не уходят с поля без гола с февраля 2020 года — на протяжении 65 (!) встреч.

Ожидаем яркий футбол и много голов. Терять «Баварии» уже нечего, а у «ПСЖ» впереди связка Неймар — Мбаппе.

Прогноз «СЭ»: тотал больше 3.5 голов с приличным коэффициентом 1.92.

Что касается матча «Челси» и «Порту», то после победы лондонцев со счетом 2:0 интриги здесь практически нет. Даже несмотря на то, что ответная встреча тоже пройдет на нейтральном поле в Севилье из-за ковидных ограничений.

БЕТСИТИ считает фаворитом матча «Челси» — коэффициент на их победу равен 1.84, на «Порту» — 4.30, ничья оценивается в 4.00. В плане прохода в следующий раунд все еще более однозначно: котировка на выход «Челси» в полуфинал, равна 1.04, на «Порту» — 13.0.

В семи очных встречах между командами, где в роли хозяина выступал «Челси», «Порту» забил только дважды. Лондонцы в 17 матчах под руководством Томаса Тухеля пропустили только восемь голов, из них пять — в матче с «Вест Бромвичем».

Поэтому прогноз «СЭ»: индивидуальный тотал «Порту» меньше 1 с хорошим коэффициентом 1.60.

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