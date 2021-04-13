Чилуэлл рассказал о настрое «Челси» на матч Лиги чемпионов с «Порту»

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл рассказал, что думает об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту». Первую встречу английский клуб выиграл в гостях — 2:0.

«Пока мы сделали пол дела. Но о более удачном результате игры мы и мечтать не могли. Перед первой игрой с «Порту» мы прекрасно знали, что будет много борьбы. У нас серьезный соперник, наш главный тренер сделал все, чтобы мы к «Порту» отнеслись с уважением. На кону место в полуфинале», — цитирует Чилуэлла официальный сайт УЕФА.

Матч «Челси» — «Порту» состоится сегодня, 13 апреля, в Англии. Начало — в 22.00 (мск).