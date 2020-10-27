«Приятно, когда «Бавария» тянет время в игре с «Локо». Мещеряков — о поражении в Лиге чемпионов
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).
— На мой взгляд, очень интересная игра для всех болельщиков, — сказал Мещеряков. — Матч держал в напряжении до конца. Шансы были у всех. Спасибо ребятам, которые отдали все в этой игре.
— Было много скепсиса относительно игры «Локомотива» перед матчем. Доказали обратное?
— Зрители все видели, они могут оценить, кто и как играл. Молодежь прилично отыграла. Вся команда смотрелась достойно.
— Результат не по игре?
— Мы могли забить больше.
— Как вам Слободан Райкович?
— Поначалу он дергался, на мой взгляд. Но потом нормально играл, хотя в такие матчи тяжело входить.
— Приятно, когда Мануэль Нойер тянет время в матче с «Локомотивом»?
— Приятно, когда вся «Бавария» тянет время в игре с «Локомотивом», а не только Нойер.
— «Локомотиву» реально побороться за выход из группы?
— Будем готовиться к следующей игре в чемпионате России.
— Такие матч могут изменить настроения на трибунах?
— Не хочу это комментировать. Пусть кричат то, что кричат. (Олег Кошелев)
После двух сыгранных матчей у «Баварии» шесть очков и первое место в группе, «Локомотив» с одним баллом — на второй позиции.
В 23.00 (мск) начался матч соперников по группе — «Атлетико» — «Зальцбург».