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«Приятно, когда «Бавария» тянет время в игре с «Локо». Мещеряков — о поражении в Лиге чемпионов

23:08
Зе Луиш против Бенджамена Павара. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зе Луиш против Бенджамена Павара. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).

— На мой взгляд, очень интересная игра для всех болельщиков, — сказал Мещеряков. — Матч держал в напряжении до конца. Шансы были у всех. Спасибо ребятам, которые отдали все в этой игре.

— Было много скепсиса относительно игры «Локомотива» перед матчем. Доказали обратное?

— Зрители все видели, они могут оценить, кто и как играл. Молодежь прилично отыграла. Вся команда смотрелась достойно.

— Результат не по игре?

— Мы могли забить больше.

— Как вам Слободан Райкович?
— Поначалу он дергался, на мой взгляд. Но потом нормально играл, хотя в такие матчи тяжело входить.

— Приятно, когда Мануэль Нойер тянет время в матче с «Локомотивом»?

— Приятно, когда вся «Бавария» тянет время в игре с «Локомотивом», а не только Нойер.

— «Локомотиву» реально побороться за выход из группы?

— Будем готовиться к следующей игре в чемпионате России.

— Такие матч могут изменить настроения на трибунах?

— Не хочу это комментировать. Пусть кричат то, что кричат. (Олег Кошелев)

После двух сыгранных матчей у «Баварии» шесть очков и первое место в группе, «Локомотив» с одним баллом — на второй позиции.

В 23.00 (мск) начался матч соперников по группе — «Атлетико» — «Зальцбург».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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