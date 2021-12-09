Президент «Барселоны» Лапорта: «Очень грустно, но нужно смотреть вперед»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после матча шестого тура групповго турнгира Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3) отметил, что команда должна продолжать двигаться вперед.

«Теперь, как никогда, мы должны грести все вместе в одном направлении, — цитирует Лапорту Mundo Deportivo. - Игроки сделали все возможное и даже больше. Этого не должно было случиться, нам очень грустно, но нужно смотреть вперед и продолжать работать, чтобы изменить сложную спортивную и экономическую ситуацию».

Напомним, что «Барселона» заняла третье место в группе и впервые за 20 лет не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Из группы вышли «Бавария» и «Бенфика». Последнее место заняло киевское «Динамо». Каталонцы весной сыграют в Лиге Европы.