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Президент «Барселоны» Лапорта: «Очень грустно, но нужно смотреть вперед»

07:28
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после матча шестого тура групповго турнгира Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3) отметил, что команда должна продолжать двигаться вперед.

«Теперь, как никогда, мы должны грести все вместе в одном направлении, — цитирует Лапорту Mundo Deportivo. - Игроки сделали все возможное и даже больше. Этого не должно было случиться, нам очень грустно, но нужно смотреть вперед и продолжать работать, чтобы изменить сложную спортивную и экономическую ситуацию».

Напомним, что «Барселона» заняла третье место в группе и впервые за 20 лет не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Из группы вышли «Бавария» и «Бенфика». Последнее место заняло киевское «Динамо». Каталонцы весной сыграют в Лиге Европы.

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Роман Шишов все материалы автора

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