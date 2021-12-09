Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«В Лиге чемпионов моменты нужно реализовывать». Ракитич — о поражении от «Зальцбурга»

Ракитич прокомментировал поражение от «Зальцбурга»
07:36
Теги:

Капитан «Севильи» Иван Ракитич после поражения от «Зальцбурга» (0:1) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что команду подвела реализация моментов.

«Сложный вечер для нас. Мы сильно играли до пропущенного мяча. У нас были хорошие моменты, но в Лиге чемпионов их нужно реализовывать, нужно забивать, и в этом вся разница», — цитирует пресс-служба УЕФА Ракитича.

«Севилья» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, став третьей в группе. «Зальцбург» впервые в истории пробился в весеннюю стадию еврокубка.

Зальцбург — Севилья

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032708--salzburg-vs-sevilla/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Какие ошибки в прыжках допускают ученицы Тутберидзе? Разбор профессионального фигуриста
Посол Украины призвал канцлера ФРГ устроить «холодный душ» России
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры