«В Лиге чемпионов моменты нужно реализовывать». Ракитич — о поражении от «Зальцбурга»
Ракитич прокомментировал поражение от «Зальцбурга»
07:36
Капитан «Севильи» Иван Ракитич после поражения от «Зальцбурга» (0:1) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что команду подвела реализация моментов.
«Сложный вечер для нас. Мы сильно играли до пропущенного мяча. У нас были хорошие моменты, но в Лиге чемпионов их нужно реализовывать, нужно забивать, и в этом вся разница», — цитирует пресс-служба УЕФА Ракитича.
«Севилья» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, став третьей в группе. «Зальцбург» впервые в истории пробился в весеннюю стадию еврокубка.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032708--salzburg-vs-sevilla/
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