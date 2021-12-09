Капитан «Севильи» Иван Ракитич после поражения от «Зальцбурга» (0:1) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что команду подвела реализация моментов.

«Сложный вечер для нас. Мы сильно играли до пропущенного мяча. У нас были хорошие моменты, но в Лиге чемпионов их нужно реализовывать, нужно забивать, и в этом вся разница», — цитирует пресс-служба УЕФА Ракитича.

«Севилья» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, став третьей в группе. «Зальцбург» впервые в истории пробился в весеннюю стадию еврокубка.