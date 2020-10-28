«Потеряли концентрацию, но смогли вернуться и одержать победу». Феликс — о победе над «Зальцбургом»
06:13
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс после победы над «Зальцбургом» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (3:2) похвалил соперника.
— Они заслуживают похвалы, — цитирует пресс-служба УЕФА Феликса. — Они атаковали очень хорошо и вышли вперед в начале второго тайма. Возможно, мы потеряли концентрацию, но смогли вернуться и одержать победу.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур
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