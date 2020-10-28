Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс после победы над «Зальцбургом» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (3:2) похвалил соперника.

— Они заслуживают похвалы, — цитирует пресс-служба УЕФА Феликса. — Они атаковали очень хорошо и вышли вперед в начале второго тайма. Возможно, мы потеряли концентрацию, но смогли вернуться и одержать победу.