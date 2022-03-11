«ПСЖ» усилил меры безопасности на базе после вылета из Лиги чемпионов

На базе «ПСЖ» усилены меры безопасности после вылета из Лиги чемпионов

После вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов на тренировочной базе парижского клуба усилены меры безопасности, сообщает RMC Sport.

По информации источника, игроки «ПСЖ» вернулись к тренировкам после поражения от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отмечается, что на базе парижского клуба усилены меры безопасности, чтобы избежать возможных инцидентов.

При этом, когда команда приехала на тренировку, около базы не было ни одного болельщика. Несмотря на это, там находилось около 30 сотрудников частной охранной фирмы.