Анчелотти пообещал Пересу, что «Реал» пройдет «ПСЖ», поздравляя его с 75-летием

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пообещал президенту мадридского клуба Флорентино Пересу, что команда выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает ABC.

По информации источника, Анчелотти, поздравляю Переса, которому во вторник, 8 марта, исполнилось 75 лет, сказал: «Я подарю вам выход в четвертьфинал, президент».

После матча президент «Реала» спустился в раздевалку мадридского клуба, где поздравил каждого игрока команды. Отмечается, что он был очень счастлив.

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. По итогам двух игр «Реал» победил «ПСЖ» со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.