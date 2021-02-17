«Порту» и «Ювентус» назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Порту»: Марчесин, Вилсон Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду, Корона, Урибе, Сержиу Оливейра, Отавиу, Марега, Тареми.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандру, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Маккенни, Кулушевски, Роналду.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.