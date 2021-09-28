Месси забил первый гол в составе «ПСЖ»
28 сентября 2021, 23:34
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил первый гол в составе парижского клуба. Он поразил ворота «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов.
Аргентинец прошел с мячом до линии штрафной, сыграл в стенку с Килианом Мбаппе и с левой ноги нанес точный удар под перекладину.
Напомним, что «Месси перешел в «ПСЖ» этим летом в статусе свободного агента. До этого он провел три матча за парижский клуб и не отмечался результативными действиями.
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