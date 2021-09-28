Месси забил первый гол в составе «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил первый гол в составе парижского клуба. Он поразил ворота «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов.

Аргентинец прошел с мячом до линии штрафной, сыграл в стенку с Килианом Мбаппе и с левой ноги нанес точный удар под перекладину.

ИСТОРИЯ! Первый клубный гол Месси не за «Барселону» ?



Лео шикарно открыл счет мячам за «ПСЖ»: протащил с центра поля, отыгрался с Мбаппе и положил в противоход ? pic.twitter.com/9DROSGBQUb — Матч ТВ (@MatchTV) September 28, 2021

Напомним, что «Месси перешел в «ПСЖ» этим летом в статусе свободного агента. До этого он провел три матча за парижский клуб и не отмечался результативными действиями.