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Месси забил первый гол в составе «ПСЖ»

28 сентября 2021, 23:34
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил первый гол в составе парижского клуба. Он поразил ворота «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов.

Аргентинец прошел с мячом до линии штрафной, сыграл в стенку с Килианом Мбаппе и с левой ноги нанес точный удар под перекладину.

Напомним, что «Месси перешел в «ПСЖ» этим летом в статусе свободного агента. До этого он провел три матча за парижский клуб и не отмечался результативными действиями.

ПСЖ — Манчестер Сити

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Иван Шитик все материалы автора

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