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21 февраля, 14:55

Балахнин поделился ожиданиями от матча «Наполи» — «Барселона» в Лиге чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной».

«Они точно будут играть так, как смогут. Но красивый футбол нам стоит ожидать. Ведь и та и другая команда, особенно это касается «Барселоны», все равно используют зрелищный футбол. Там есть хорошие исполнители, особенно молодые ребята, на которых действительно можно смотреть и которыми можно любоваться, как они работают с мячом. Нам будет на что посмотреть в любом случае», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Встреча «Наполи» — «Барселона» состоится 21 февраля на стадионе Диего Марадоны. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Барселона
ФК Наполи
Сергей Балахнин
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