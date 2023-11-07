«Порту» и «Антверпен» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов 7 ноября, во вторник. Матч пройдет на стадионе do Dragao в Порту, Португалия. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Права на трансляцию Лиги чемпионов в России принадлежат холдингу «Матч ТВ», однако в сетке вещания не запланирован показ данного матча. Вероятно, он войдет в перекличку, которая стартует на телеканале «Матч Премьер» в 22:45.

«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Порту» — «Антверпен» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В Лиге чемпионов «Порту» после 3-х туров группового этапа занимает 2-е место с 6-ю очками в активе. Команда отстает от лидирующей «Барселоны» на 3 балла.

«Антверпен» располагается на последней 4-й строчке в группе Лиги чемпионов, набрав всего один балл. Первый матч между командами в 3-м туре группового этапа завершился победой «Порту» со счетом 1:4.

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