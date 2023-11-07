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«Порту» — «Антверпен»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Матч Лиги чемпионов «Порту» — «Антверпен» начнется в 23:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Порту».
Фото AFP

«Порту» и «Антверпен» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов 7 ноября, во вторник. Матч пройдет на стадионе do Dragao в Порту, Португалия. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Права на трансляцию Лиги чемпионов в России принадлежат холдингу «Матч ТВ», однако в сетке вещания не запланирован показ данного матча. Вероятно, он войдет в перекличку, которая стартует на телеканале «Матч Премьер» в 22:45.

Лига чемпионов. Группа H
07 нояб, 23:00. do Dragao (Порту)
Порту
Антверпен

«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Порту» — «Антверпен» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В Лиге чемпионов «Порту» после 3-х туров группового этапа занимает 2-е место с 6-ю очками в активе. Команда отстает от лидирующей «Барселоны» на 3 балла.

«Антверпен» располагается на последней 4-й строчке в группе Лиги чемпионов, набрав всего один балл. Первый матч между командами в 3-м туре группового этапа завершился победой «Порту» со счетом 1:4.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Антверпен
ФК Порту
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