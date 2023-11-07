8 ноября «Реал Сосьедад» дома в городе Сан-Себастьян (Испания) сыграет против «Бенфики» в матче группы D Лиги чемпионов. Встреча пройдет в среду на стадионе «Аноэта». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» на ТВ и своем сайте matchtv.ru бесплатно покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Реал Сосьедад» — «Бенфика». Начало — в 20.30 мск.

Следить за формальными событиями игры «Реал Сосьедад» — «Бенфика» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, занимает первое место в турнирной таблице группы D с 7 очками. «Бенфика» располагается на четвертой строчке с 0 баллов.

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