Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:35

Гвардиола рассказал о состоянии Уокера и Стоунса перед матчем с «Реалом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о травмированных игроках перед полуфиналом Лиги чемпионов против «Реала».

«Кайл Уокер не тренировался в последние 10 дней, Джон Стоунс не занимался после матча с «Брайтоном» 20 апреля. Поэтому я не знаю, выйдут ли они на поле. Посмотрим, как они будут себя чувствовать. Завтра примем решение. Пока есть сомнения», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится во вторник, 26 апреля, в Манчестере.

Победитель сыграет в финале с победителем пары «Вильярреал» — «Ливерпуль».

Джон Стоунс
Кайл Уокер
Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Куда поехать на майские праздники с семьей по России?
Развивает свою лигу, мощно вошел в бизнес и разрывает цитатами. Чем Хабиб Нурмагомедов занимается после окончания карьеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стерлинг: «Мы должны убедиться, что «Манчестер Сити» психологически готов к экзамену с «Реалом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости