Гвардиола рассказал о состоянии Уокера и Стоунса перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о травмированных игроках перед полуфиналом Лиги чемпионов против «Реала».

«Кайл Уокер не тренировался в последние 10 дней, Джон Стоунс не занимался после матча с «Брайтоном» 20 апреля. Поэтому я не знаю, выйдут ли они на поле. Посмотрим, как они будут себя чувствовать. Завтра примем решение. Пока есть сомнения», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится во вторник, 26 апреля, в Манчестере.

Победитель сыграет в финале с победителем пары «Вильярреал» — «Ливерпуль».