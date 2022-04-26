Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Очевидно, что «Манчестер Сити» — отличная команда. Ее футболисты уже много лет играют вместе. Это привносит в их игру больше сыгранности. «Сити» играет очень динамично, много двигаются, особенно после потери мяча. Мы должны приуменьшить их преимущества и приумножить собственные.

Если ты надеваешь футболку «Реала», то должен выкладываться до последнего. Это часть истории Мадрида. Ведь клуб всегда среди фаворитов», — цитирует Вальверде Marca.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится во вторник, 26 апреля, в Манчестере.

Победитель этой пары сыграет с победителем пары «Вильярреал» — «Ливерпуль».