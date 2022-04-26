Стерлинг: «Мы должны убедиться, что «Манчестер Сити» психологически готов к экзамену с «Реалом»

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».

«Не только по этому, но и по предыдущим сезонам мы знаем, как здорово они выступают в этом турнире. Мы должны правильно подготовиться, убедиться, что мы психологически готовы к этому экзамену. Это особенный турнир. Все молодые игроки рвутся в бой. Я стараюсь лучшим образом проявлять себя всякий раз, когда выхожу на поле. Гимн и атмосфера на матчах Лиги чемпионов всегда особенная», — приводит слова Стерлинга официальный сайт УЕФА.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится во вторник, 26 апреля, в Манчестере.

Победитель сыграет в финале с победителем пары «Вильярреал» — «Ливерпуль».