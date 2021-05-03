Полузащитник «ПСЖ» Гей дисквалифицирован на два матча еврокубков

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей получил двухматчевую дисквалификацию за грубый фол в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2), сообщает официальный сайт УЕФА 3 мая.

Таким образом, футболист пропустит ответный полуфинал и финал или первый матч еврокубков в следующем сезоне, если парижане не сумеют пройти «Сити».

Кроме того, «ПСЖ» оштрафован на 30 тысяч евро за задержку начала матча. Ответная игра состоится 4 мая в Манчестере. Начало в 22.00 по московскому времени.