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Полузащитник «ПСЖ» Гей дисквалифицирован на два матча еврокубков

3 мая 2021, 23:26
Идрисса Гей. Фото getfootballnewsfrance.com.
Идрисса Гей. Фото getfootballnewsfrance.com.
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Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей получил двухматчевую дисквалификацию за грубый фол в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2), сообщает официальный сайт УЕФА 3 мая.

Таким образом, футболист пропустит ответный полуфинал и финал или первый матч еврокубков в следующем сезоне, если парижане не сумеют пройти «Сити».

Кроме того, «ПСЖ» оштрафован на 30 тысяч евро за задержку начала матча. Ответная игра состоится 4 мая в Манчестере. Начало в 22.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры