Сегодня в ответном матче 1/2 Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «ПСЖ». Начало — в 22:00 мск. «Горожане» выиграли в Париже со счетом 2:1, но Мбаппе и Неймар еще не сказали последнее слово. «СЭ» подготовил прогноз на эту встречу, а сделать ставку на нее можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей во фрибетах!

В прошлом матче до перерыва лучше смотрелся «ПСЖ», который забил первым. Но во втором тайме команда Пепа Гвардиолы сумела перевернуть ситуацию. Оба гола вышли немного случайными, но они полностью вытекали из логики игры.

На выходных обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. «ПСЖ» дома был сильнее «Ланса» — 2:1. А «МС» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» — 2:0. Причем по сравнению со встречей в Париже Гвардиола выпустил в стартовом составе восемь новых футболистов.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча «Сити». Коэффициент на победу «горожан» равен 1.72, на успех гостей — 4.60, на ничью — 4.40.

Что касается выхода в финал, то тут «МС» еще более явный фаворит. Коэффициент на это равен 1.14. Поставить на то, что «ПСЖ» сотворит чудо и окажется сильнее по сумме двух матчей, можно за 6.31.

Парижане в этом розыгрыше Лиги чемпионов забивали во всех гостевых матчах. Причем в четырех играх из пяти — как минимум два мяча. А в последних трех встречах — не меньше трех. В том числе в Манчестере — в ворота «МЮ».

Прогноз «СЭ»: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 с высоким коэффициентом 2.75.

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