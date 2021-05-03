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Почеттино рассказал о тактике «ПСЖ» в матче с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов

20:52
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу предстоящего ответного матча с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Главная задача - лишить их мяча. Мы команда, которая также любит владеть мячом, как и они. Нам придется действовать настойчиво и агрессивно. Предстоит битва, будет сложно, но мы должны быть готовы.

Нет никакого дополнительного давления. Я видел Гвардиолу во время его пресс-конференции ранее, он сказал, что чувствует себя спокойнее, чем когда-либо. То же самое и со мной. «ПСЖ» не так много играл в полуфиналах в последние годы. Команда должна наслаждаться этим, расслабиться и подготовиться как можно лучше. Это единственный способ дать себе шанс выйти в финал», - приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

В первом матче полуфинала «ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 4 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.

Манчестер Сити - ПСЖ

 

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры