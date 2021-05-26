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Полузащитник «Манчестер Сити» Фоуден поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Челси»

12:15
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоуден высказался о финале Лиги чемпионов против «Челси».

«Уверен, для меня это будет лучший подарок, если мы победим. Надеюсь, что выиграем и я смогу отпраздновать со своей семьей. Это было бы здорово. Они продолжают твердить мне, как сильно им не хватает походов на стадион. Надеюсь, они смогут прийти и посмотреть финал. Этот момент был бы для меня особенным.

К финалу буду подходить так же, как к другим матчам: с улыбкой, говоря себе, посмотрим, что получится. В плане подготовки ничего не поменяется – все будет так же. «Челси» стал очень сильной командой с приходом Тухеля. Они почти не проигрывают, недавно победили нас. Мы хорошо знакомы с соперником, и финал обещает быть очень непростым», - приводит слова Фоудена официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Челси» состоится 29 мая в Порту. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0269-125beb24dbfc-7289867b25b9-1000--%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%81-%D1%

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