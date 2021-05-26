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Тухель считает, что «Челси» будет тяжело победить «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

11:53
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы дважды их обыграли. Дает ли это нам преимущество? Нет, ни в коем случае. Это совершенно новая игра. У Гвардиолы не может быть уверенности в том, что он уже противостоял нашей команде – той, которая будет играть в финале. Это можно сказать и про нас. Но мы знаем, что финал начнется с чистого листа, должны еще раз сыграть на топ-уровне.

Против команд Гвардиолы всегда чрезвычайно тяжело. Я играл против его «Баварии», сейчас встречался с его «Ман Сити». Годами наблюдал за тем, как прогрессирует его «Барселона», как она учится его футболу, как можно атаковать и обороняться. Он создавал машины для побед, и это он сейчас сделал в Англии.

Можно смело сказать, что «Манчестер Сити» и «Бавария» в этом сезоне и в прошлом были ориентиром для европейских клубов. Мы пытаемся сократить разрыв, а футбол прекрасен тем, что это можно сделать даже за 90 минут. Это реально, и мы постараемся достичь этого в финале», - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Челси» состоится 29 мая в Порту. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0269-1259d8e6a9da-2904b5682513-1000--%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE

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