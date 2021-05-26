Победа «МЮ» в финале Лиги Европы может помочь «Спартаку» и «Монако» в отборе Лиги чемпионов
17:28
23 мая «Монако» сыграл вничью с «Лансом» (0:0) в матче 38-го тура чемпионата Франции. Это позволило команде с 78 очками остаться на третьем месте и попасть в квалификацию Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Однако у команды есть шансы оказаться сразу в групповом этапе ЛЧ. Это произойдет в том случае, если «Манчестер Юнайтед» победит «Вильярреал» 26 мая в финале Лиги Европы.
Если же сегодня выиграет «Вильярреал», то «Монако» останется в квалификации. И уже в первом своем матче сможет сыграть со «Спартаком». Команда Александра Головина будет сеяной в третьем квалификационном раунде. А красно-белые из-за низкого европейского рейтинга гарантированно попадут в число несеяных.
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