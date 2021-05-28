Де Брейне поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Челси»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Челси».
«Нам всем хватает соревновательного духа, все хотим победить. Как игроки мы прекрасно понимаем масштаб этого матча. Если побеждаешь, ты герой. Если проигрываешь, ты почти неудачник. Выйти в такую стадию турнира - просто здорово. Но вы знаете, что чувства после поражения - не то, что вы хотите испытать.
Выход в финал был одной из задач клуба и игроков. Выступать на высочайшем мировом уровне - большая честь. Каждый понимает, какой уровень ответственности это с собой несет. Должны встречать это с улыбкой и стараться проявить себя, демонстрировать максимум», - приводит слова де Брейне официальный сайт УЕФА.
Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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