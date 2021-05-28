Де Брейне поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Челси»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Челси».

«Нам всем хватает соревновательного духа, все хотим победить. Как игроки мы прекрасно понимаем масштаб этого матча. Если побеждаешь, ты герой. Если проигрываешь, ты почти неудачник. Выйти в такую стадию турнира - просто здорово. Но вы знаете, что чувства после поражения - не то, что вы хотите испытать.

Выход в финал был одной из задач клуба и игроков. Выступать на высочайшем мировом уровне - большая честь. Каждый понимает, какой уровень ответственности это с собой несет. Должны встречать это с улыбкой и стараться проявить себя, демонстрировать максимум», - приводит слова де Брейне официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.