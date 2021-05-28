Фернандиньо рассказал о шансах «Ман Сити» одержать победу над «Челси» в финале Лиги чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Надеюсь, мы сможем хорошо подготовиться и добиться нужного результата. Я думаю, у каждого будет своя роль, потому что ты никогда не знаешь, что может произойти. Игроки должны быть готовы ко всему. Моя роль - сказать им: будьте готовы на случай, если понадобитесь. В этом процессе все были важны, и в финале в этом плане ничего не изменится.

В этом сезоне мы продемонстрировали, на что мы способны. Особенно в Лиге чемпионов. Играли в Дортмунде и пропустили первыми, с «ПСЖ» тоже пропустили первыми, но не отступали от своего стиля. Это одна из слагающих успеха нашей команды», - приводит слова Фернандиньо официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Челси» состоится 29 мая в Порту. Начало – в 22:00 по московскому времени.